جامعة أسوان تقرر استئناف العمل بالمستشفى الجامعى بداية من الغد

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه تقرر أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بالمستشفى الجامعى بداية من غد السبت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد استقبال حالة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إغلاق قسمى الاستقبال والعناية مؤقتاً لحين الانتهاء من تطهير المكان وفحص المخالطين بالحالة والتى جاءت نتائجهم جميعهم "سلبية".

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نتائج تحاليل جميع الطاقم الطبى المخالط للحالة المصابة والبالغ عددهم 39 شخصاً شملوا: 5 أطباء و32 تمريض واثنين من العاملين بالمستشفى، جاءت سلبية تماماً، بالإضافة إلى عينات 10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى وقت دخول الحالة المصابة، والتى جاءت سلبية أيضاً.

وأوضح الدكتور غلاب، بأنه يوم الأحد الماضى ترددت سيدة مسنة على قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى وكانت تعانى من مرض السكر وحالتها متأخرة وتبين من الكشف المبدئى أنها مريضة بالتهاب رئوى حاد، وتم تحويلها إلى غرفة الرعاية، وعندما تم سحب عينات تحليل منها تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، إلا أن الحالة توفت أثناء محاولة علاجها داخل مستشفى العزل.

وتابع الدكتور غلاب لـ"اليوم السابع": ثم اتخذت إدارة الجامعة قراراً بإغلاق قسم الاستقبال وقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى مؤقتاً لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير للمكان، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المستشفى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تم تحويل الحالات المرضية الجديدة إلى استقبال مستشفى التأمين الصحى وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تعقيم وتطهير المستشفى الجامعى.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات من المخالطين للحالة التى مكثت أكثر من 15 ساعة داخل المستشفى، من طاقم التمريض والأطباء بمستشفى أسوان الجامعى والبالغ عددهم 39 شخصاً، ما بين 5 أطباء و32 تمريض واثنين من العاملين، وتم نقلهم إلى استراحة الجامعة بمنطقة صحارى كمكان للعزل وقضاء فترة الاشتباه المقدرة بـ14 يوماً لحين ظهور نتائج التحاليل اللازمة لهم، مع توفير إدارة الجامعة لكافة الرعاية لهم لحين ظهور نتائج التحاليل، والتى أظهرت النتائج الأولية لهم سلبية 12 عينة منهم، وجارى ظهور نتائج باقى التحاليل.