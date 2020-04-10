"تموين قنا": حملات على أسواق بيع الخضراوات واللحوم للسيطرة على الأسعار

قنا - وائل محمد

قال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل تموين قنا، إن المديرية شنت حملة للتأكد من توافر السلع الغذائية وخاصة الخضراوات وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين والسيطرة على أسعار اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، وبالمرور أسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر اللذبح خارج السلخانة وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد وكيل الوزارة، أن الأسعار الاسترشادية اليوم كالتالى طماطم 5 جنيهات - بطاطس 4 جنيهات - كوسة 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات- وباذنجان 4 جنيهات - بازلاء 7 جنيهات - فلفل أخضر 7 جنيهات.

وجاءت أسعار اللحوم 120 جنيها لأجود الأصناف - فراخ بيضاء 34 جنيها، وأن الحملة مستمرة للاستفسار او الشكاوى من المغالاة فى الأسعار أو احتكار اى سلعة.

وأشار إلى قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق بفض الأسواق العشوائية والغير مرخصة وانهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الابقاء على المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة فى تقديم الخدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

فى سياق آخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة فى بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتى فى ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادى قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.