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تموين المنوفية: حررنا 200 محضر للمخالفين لردع جشع التجار

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 200 محضر للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 200 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميًا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.


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