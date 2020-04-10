تعقيم منشآت وشوارع حى المساعيد وتجديد أعمدة الكهرباء بالساحل فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الانتهاء من تنفيذ حملة تعقيم لمنشآت و شوارع بحى المساعيد غرب مدينة العريش.

وتم خلال الحملة تطهير بعض الأماكن الحيوية بالحى منها مبنى الحى والسوق التجارى وموقف السيارات والبريد والسنترال، وهى أماكن تشهد تجمع الكثير من الأهالى ومنتفعين بالخدمات الحكومية وتعد من الاماكن الاكثر ازدحاما.

وتضمنت أعمال التعقيم رش وتطهير الأبواب والمحال التجاريه والحوائط وجدران الواجهة الاماميه والشبابيك وكذا الطرقات والارضيات، ونفذ مجلس مدينة العريش حملة نظافة محيط محطة المياه .

وكانت أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات : الصحة والطب البيطرى والزراعة أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد .

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أنه تم استكمال تطهير وتعقيم شارع أسيوط من عمارة عطا وحتى شارع الخزان، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بحى الزهور بالمساعيد والمنازل والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .

وأضاف نائب المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد ، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، وتم تطهير وتعقيم نحو ٥٠٠ منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس .

يذكر أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت منتصف الأسبوع بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز مدينة العريش والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، استجابة لشكاوى المواطنين واستكمال اعمال تركيب واحلال اعمدة شبكة الكهرباء بحى الساحل .

وجاء فى البيان "تم استكمال تركيب مشتملات الأعمدة التي تم استبدالها وعودتها للخدمة تحت إشراف رئيس حي الساحل، والتنبيه على المواطنين التقدم لهندسة لكهرباء العريش لتركيب ما تحتاجه المنطقة ".

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اعلن إطلاقه حملة نظافة لمحيط محطة مياه العريش نفذتها إدارة تحسين البيئة بالمجلس.

خلال الحملة تم تنظيف المنطقة المجاورة لمحطة تحلية مياه قسم ثان العريش ، ورفع الأنقاض المتراكمة بجوار محطه المياه، تمهيدا لتوسع شارع الساحل ودخوله ضمن خطة الرصف وتهيئته للخدمة للعمل على سيولة حركة سير السيارات .

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اعلن الانتهاء من إصلاحات أعطال مياه بنطاق حى عاطف السادات بمدينة العريش فى استجابة لشكاوى وردت من الأهالى .

واوضح البيان ، انه تم إجراء أعمال النظافة داخل الحى .

كما تم تحت شعار حملة كلنا مسئول التى أطلقها مجلس المدينة اعمال تعقيم وتطهير فى حى الضاحية وحى الريسة بالتنسيق مع جامعة العريش والطب البيطري ، ومديرية الطب البيطري، واحدى المؤسسات الاهلية .

وتم رش وتعقيم مدرسة ابن سيناء والشهيدة سلمي وقسم اول والأوقاف والتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية بحي الضاحية والسوق وبعض المحال والمساجد بحي الريسة شملت المصالح والشوارع وبعض الاماكن الاكثر ازدحام بالناس وابدي الأهالي ارتياحهم واطمئنانهم بمجهودات الشباب والأهالي والمجتمع المدني .

كما تم الانتهاء من ردم وتسوية أثار تنفيذ مشروعات بأحياء وشوارع أفنية مدارس .

وردم بعض المطبات والمنخفضات أثر حفر شركة المياة للشبكة الجديدة وبعض نواتج هدم العمارات بالحي واستعداد الحي الرصف الجديد وعودة الشيئ لأصله طبقا للخطة الموضوعة في اطار تطوير مدينة العريش والأحياء التابعة لها وتجاوزت نسبة الأعمال بالحي ال٨٥٪ .

وجاء فى البيان ان أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارات يسير بها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء .

وفي اطار رفع مستوي بعض الشوارع بمنطقة قطاع شرق المدينة تم دفع المعدات والسيارات وتمهيد بعض الشوارع ، وردم الانخفاضات والمطبات بها أثر حفر شركة المياة للخطوط الطوالي ووصلات المشتركين بالعرض وردم البرك والمنخفض منها ابتداء من مدخل الضاحية بجوار منطقة قمر الزمان والمبني الجديد للقطاع مرورا بشارع مدرسة عباس صالح ، وأمام وخلف مدرسة السيدة خديجة وأمام المعهد العالي للعلوم التجارية ، وجسر الوادي الشرقي .



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