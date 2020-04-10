تعقيم منشآت القطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليوم الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي للقطاع الشمالي بالكامل ويأتي ذلك في إطار مسئوليتها الوطنية.

وشملت أعمال التعقيم مبنى الهيئة والمنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية والرصيف السياحي والقاطرات البحرية، وكذا أعمال التعقيم للمبنى الإداري بشرق بورسعيد، مع توجيه العاملين بالمنطقة وتعريفهم بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد - 19.

وقد نفذت موانئ بورسعيد "شرق وغرب" خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارها وموانئها حيث دفعت بفرق وأطقم من قبل العاملين بها بالإدارات المعنية بالسلامة والصحة المهنية لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني التي تشهد ارتياداً من بعض المواطنين المتعاملين مع بعض الإدارات.

على جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها مع استمرار حركة الملاحة والتداول للسفن والبضائع على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة كما يتم تفعيل وتكثيف حملات التوعيه بالفيروس بالموانئ وكيفية الوقاية منه، وتوعية العاملين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

من ناحية أخرى، أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MOHAMMED .S التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5000 طن رخام.

كما استقبل الميناء السفينة SEVKETTIN SONAY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 140 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء، وإجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .











