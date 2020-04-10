تعرف على توصيات إدارة الآفات الزراعية لمكافحة الفئران وتفادى مخاطرها

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من التوصيات الوقائية فى الحقول والمنشآت التى أوصت بها وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، لمكافحة الفئران، وتفادى مخاطرها وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، على المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع.

1-أهم أنواع الفئران المنتشرة فى مصر

"المتسلق، النرويجى، والحقلى، والشوكى، فويرة المنزل".

2- قدرة الفئران على التكاثر السريع

فترة حمل الفأر تصل إلى 21 يومًا وتصل ولدات أنثى الفأر فى المرة الواحدة إلى 8 صغار تبلغ مرحلة النضج الجنسى عند عمر 45 يومًا وتبدأ مرحلة التكاثر وتلد الأنثى 42 فأرًا فى السنة ترتفع إلى أكثر من 80 فأرًا لأنثى الفأر المتسلق.

3-الطرق الوقائية فى الحقول

الاهتمام بنظافة الحقول من الحشائش ومخلفات المحاصيل بصفة دورية عقب الحصاد.

عمل الأسوار المعدنية "صاج – الومنيوم – وذلك فى المساحة المحددة "مزارع الدواجن أو المصانع – مشاتل نباتات الزينة"

لف جذوع النخيل وأشجار الفاكهة بشرائح من الصاج أو البلاستك "أكياس الكيماوى" بعرض لايقل عن 25 سم وارتفاع 1.5 متر عن سطح الأرض أما أبراج الحمام فتحاط قاعدتها بالصاج فقط.

4-الطرق الوقائية فى المنشآت

حفظ الملابس والحبوب والطعام والموارد المخزونة داخل أماكن محكمة الغلق.

الاهتمام بالنظافة بعدم القاء القمامة داخل أو خارج المنازل والتخلص منها أول بأول.

سد الجحور والفتحات الموجودة فى الأرضيات والحوائط والأسقف بقد الإمكانيات.

وضع الأسلاك المعدنية ذات الفتحات الصغيرة على النوافذ ومداخل الشقق والمنشآت المختلفة .

5- الطرق العلاجية فى المنشآت

المصائد الحية السلكية – المصائد القاتلة "الفخوخ"- المصائد اللاصقة " الألواح اللاصقة "

6-الطرق العلاجية فى الحقول

غمر الجحور الموجودة حول الزراعات أو داخلها بالمياه – هدم وإزالة الجحور والأعشاش حيث تؤدى إلى قتل الولدات الصغير وحرمان الكبير منها من المأوى – القتل بالعصا واستخدام المصائد والفخوخ، بالإضافة إلى الطرق الكيميائية باستخدام المبيدات المخصصة فى مكافحة القوارض بطريقة أمنة وبترشيد تام وهى تمثل مجموعتين.