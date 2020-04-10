تطهير 62 ألف و594 مبنى ومنشأة فى المنوفية لمجابهة فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تطهير 62 ألف و 594 مبني ومنشأة بنطاق المحافظة خلال الفترة من 23 مارس وحتي 9 أبريل الجاري ، يأتي هذا في إطار خطة أعمال التطهير والتعقيم كما بلغ عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 619 خلال تلك الفترة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإغلاقها .

وأضاف المحافظ أن عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم التي تم مصادرة الشيشة بها لنفس الفترة بلغ 368 ، فيما بلغ عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها 453 مركز وسنتر تعليمي في حين بلغ عدد الأسواق التي تم إلغاؤها 1083 وعدد قاعات الأفراح والنوادي التي تم إغلاقها بلغ 502 .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

كانت فضت رئاسة حي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، سوق شارع سعد زغلول بالتعاون مع الجهات الامنية وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتم منع الباعة الجائلين من افتراش الطرقات المتفرعة من الشارع الرئيسي، فضلا عن عمل كردون أمني في بداية الشارع ونهايته .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع أية تجمعات وفض الأسواق بنطاق المحافظة كأحد الاجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع أية تجمعات والإستمرار في فض الأسواق وكذا تطهير الشوراع والمنشأت ، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة والوقوف صفا واحدا لعبور هذه المرحلة كما يهيب المواطنين بضرورة الابلاغ عن أية تجمعات أو أسواق علي أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام "2222035- 2224899- 22239804."