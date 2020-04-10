اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 03:33 م
خالد صلاح
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تسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا المستجد فى السنغال

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:45 م
تسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا المستجد فى السنغال محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار تسجيل 15 اصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأكد الوزير ، خلال حديث صحفى بثته الاذاعة السنغالية ، اليوم الجمعة ، أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد اخضاع 195 شخصا للفحص.
 
وأشار الى أن عدد الاصابات فى السنغال بلغ 265 اصابة منذ تسجيل أول اصابة بالفيروس فى الثانى من شهر مارس الماضي.
 
وأكد الوزير شفاء 14 شخصا قال إنهم سيغادرون المستشفى فى الساعات القليلة المقبلة ، وأكد أن الحالة الصحية للمرضى الآخرين فى المستشفى مستقرة.
 

السنغال

كورونا

فيروس كورونا

الصحه السنغاليه

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