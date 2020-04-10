اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 09:42 م
خالد صلاح
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تركيا تفرض العزل العام لمدة يومين فى جميع المدن الرئيسية

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:21 م
تركيا تفرض العزل العام لمدة يومين فى جميع المدن الرئيسية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
اسطنبول (رويترز)

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قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات فرضت العزل العام لمدة يومين فى 31 إقليما تضم مدن اسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى فى إطار مكافحة تفشى مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

 

وأضافت الوزارة أن القيود تسرى من منتصف ليل اليوم وتنتهى عند منتصف ليل يوم الأحد، كانت تركيا قد أعلنت فى وقت سابق ارتفاع عدد وفيات كورونا لديها إلى 1006 حالات.

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى تركيا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1006 حالات، حسب ما نقلته العربية الإخبارية.

 

وبحسب صحيفة ينى جازيتاسي، أعلن وزير الصحة التركي، عن أن حالات الإصابة قد وصلت إلى 28 ألفا و٥٧٨ حالة إصابة، مرتفعة بذلك 4 آلاف و56 حالة فى آخر 24 ساعة.

 

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

 

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعدا كبيرا فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

 

 


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