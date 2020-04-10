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ترامب يلمح لحظر التجوال بسبب كورونا: لدى سلطة مطلقة لأوامر البقاء بالمنزل

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:17 م
ترامب يلمح لحظر التجوال بسبب كورونا: لدى سلطة مطلقة لأوامر البقاء بالمنزل ترامب
كتبت: نهال طارق

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شدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على أنه يتمتع بسلطة مطلقة لإصدار إقامة وطنية فى المنزل، ولكن حتى الآن اختار عدم استخدامه، وقال إنه يفضل السماح لحكام الولايات باتخاذ الإجراء وحالياً 95% من البلاد تحت الإقامة فى المنزل.

 

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "دستوريًا، من وجهة نظر فيدرالية - إذا اعتقدت أن هناك مشكلة سأعالجها"، متابعا: "لىي سلطة مطلقة لاستخدامه، ولكن علاقتنا مع الحكام حتى الآن، لم يكن على فعل ذلك".

 

وفى نفس السياق، قال الرئيس الأمريكى إن اتخاذ قرارا بشأن تخفيف التوصيات بشأن التباعد الاجتماعي قد يكون أحد أكبر القرارات، وأنه لم يكن القرار الأكبر الذى سيكون عليه اتخاذه.

 

وأظهر إحصاء لرويترز، أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين فى منازلهم ساهم فى الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

 

 

 


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