اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 09:27 ص
خالد صلاح
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ترامب يعلن منطقتى كوارث كبرى بولايتى إيداهو وألاسكا بسبب تفشى كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:00 ص
ترامب يعلن منطقتى كوارث كبرى بولايتى إيداهو وألاسكا بسبب تفشى كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ في 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

 

وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين .

 

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .

 

وأظهر استطلاع حديث للرأى أن معدل الرضا الشعبى عن الأداء الوظيفى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكيين للبيت الأبيض والكونجرس فى المعركة ضد فيروس كورونا.


وأشار الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي وبث نتائجه اليوم إلى أن 49% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب لوظيفته بزيادة نقطة في المائة عن الأسبوعين الماضيين حين كان 48% وبنقطتين عن فبراير الماضي.


ويتزامن هذا مع مخاوف واسعة النطاق لدى الأمريكيين بسبب تفشي وباء " كوفيد ـ 19 " وتزايد القلق من إمكانية إصابة المزيد من المواطنين به.
ومن بين هؤلاء كان 89% من الجمهوريين من أنصار حزب ترامب وكان أكثرهم من النساء والديمقراطيين والبيض.


وفي نفس الوقت رفض 49% من المواطنين أداء ترامب وهو ما يمثل تراجعا طفيفا عن معدله السابق حين يبلغ نصف الناخبين.


وبشأن جودة التعامل مع الفيروس جاء في المركز الأول "بنسبة 80%" الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الفيروسات ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد أبرز أعضاء فريق ترامب الحكومي لمكافحة كورونا وبعده الدكتورة ديبورا بريكس منسقة فريق كورونا بالبيت الأبيض "62% " ثم نائب الرئيس مايكل بنس " 52" وفي المرتبة الرابعة حل الرئيس ترامب بنسبة 51".


ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

آلاسكا

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