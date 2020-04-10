اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: لدينا أفضل منظومة اختبارات طبية.. وأجرينا فحص لـ2 مليون شخص

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:47 ص
ترامب: لدينا أفضل منظومة اختبارات طبية.. وأجرينا فحص لـ2 مليون شخص ترامب
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس ترامب خلال مؤتمر كورونا اليومي إنه تم اجراء أكثر من 2 مليون اختبار للمواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد علي مستوى الولايات.

 

وأضاف ان الولايات المتحدة بها أفضل منظومة اختبارات في العالم للكشف عن الفيروس، وقال إنه يتوقع أن تتوصل الأطراف إلى حل بشأن الخلافات المتعلقة بأسعار البترول.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على 19 عقاراً للتغلب على وباء كورونا القاتل، مشيراً في مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات الوباء، إلى أن النتائج إيجابية.

 

وتخطت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة 16 ألفاً حالة، بينما سجلت اكثر من 450 الف حتلو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل للشفاء من كورونا 21,711 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

 

 


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

وباء كورونا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة