ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر فيروس كورونا اليومي، إنه لا يريد أن يلحق الضرر باي من الوظائف المتعلقة بصناعة النفط في ولاية تكساس، وأنه يأمل التوصل لحل قريبا لأزمة البترول. وذكر ملاحظاته عن محادثته مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حول النفط.

وعن أزمة كورونا، قال ترامب: "يتم إحراز تقدم كبير، لقد تحدثت للتو مع الحاكم كومو، لقد أجرينا محادثات جيدة، مضيفا أن عدد الوفيات مروع.. الآن على الجانب الآخر لدينا عدد الأسرة المستخدمة، كنا نقول فقط يتم تخفيضها بشكل كبير.

وأضاف ترامب: "إننا ننقذ مئات الأرواح مقارنة بما كان يمكن أن يكون". وقال إنهم قاموا ببناء آلاف من المستشفيات في البلاد ولا يوجد حاجة للمستشفيات أكثر".

وطبقا لإحصاء رويترز، تمثل أعداد الوفيات فى الولايات المتحدة ثانى أعلى حصيلة فى العالم، وبلغت حالات الإصابة فى الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا اليوم الجمعة وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 1.5 مليون شخص فى حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.