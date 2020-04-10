ترامب فى مؤتمر كورونا: حققنا أكبر ارتفاع شهدته الأسواق المالية منذ 50 عاما

كتبت: نهال طارق

قال ترامب إن التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم تظهر أن إدارته تعمل بشكل جيد في الاستجابة للوباء، مشيرا إلى أنه في أربعة أيام كان هناك أكبر زيادة في سوق الأسهم التي شهدناها منذ 50 عامًا.

وأضاف ترامب: "لقد قمنا بعمل جيد، لأن السوق شهد أكبر زيادة في سوق الأسهم مؤخرًا". وقال الرئيس ترامب، الذي أشار إلى أنه على اتصال مع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن عدد أسرة المستشفيات المستخدمة في جميع أنحاء الولاية انخفض بشكل كبير.

وقال ترامب: "انخفض عدد الأسرّة المستخدمة، نحن نقول فقط إنها انخفضت بشكل كبير. عادة ما تكون هذه علامة على أنها تتجه إلى المنحنى الهبوطي نيويورك، نحن نعرف أين يوجد ذلك، ولكن في وسط كل هذا الحزن والألم نرى هذه العلامات ونراها بقوة كبيرة، ويتعلق الكثير بالاستراتيجية العدوانية في إنقاذ ذلك قال ترامب الكثير من الأرواح".

وحذر مسئولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع، حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد فى ولاية نيويورك بؤرة تفشى الوباء فى الولايات المتحدة.