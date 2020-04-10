ترامب فى مؤتمر كورونا: اقترحنا على شركات بطاقات الائتمان تخفيض رسومها

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر كورونا اليومى، إن شركات التأمين يجب أن تدفع مطالبات توقف الأعمال المتعلقة بالفيروس كورونا، حتى لو لم يتم تضمين تغطية للوباء بشكل صريح في سياستها.

وتحدث ترامب عن التأمين على التوقف: "إذا كان لدي ذلك، كنت أتوقع أن أتلقى راتبي من الشركات فجأة يحتاجون إليها.. ولا أرى كلمة وباء مذكورة.. الآن في بعض الحالات، هو كذلك.إنه استبعاد ولكن في كثير من الحالات لا أرى مرجعًا ولا يريدون الدفع، أود أن أرى شركات التأمين تدفع إذا كانت بحاجة إلى الدفع، إذا كان ذلك عادلاً".

وأضاف ترامب: "لديك أشخاص لم يطلبوا أبدًا التأمين ضد انقطاع الأعمال (المدفوعات) وكانوا يدفعون الكثير من المال لسنوات عديدة للحصول على امتياز الحصول عليه وبعد ذلك عندما يحتاجون إليه أخيرًا ، فإن شركات التامين تقول "لن نعطيها" لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث ".

وقال الرئيس أيضا، إن إدارته اقترحت بالفعل على شركات بطاقات الائتمان أن تخفض رسومها.