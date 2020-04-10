اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب فى مؤتمر كورونا: اقترحنا على شركات بطاقات الائتمان تخفيض رسومها

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:51 م
ترامب فى مؤتمر كورونا: اقترحنا على شركات بطاقات الائتمان تخفيض رسومها ترامب
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر كورونا اليومى، إن شركات التأمين يجب أن تدفع مطالبات توقف الأعمال المتعلقة بالفيروس كورونا، حتى لو لم يتم تضمين تغطية للوباء بشكل صريح في سياستها.

 

وتحدث ترامب عن التأمين على التوقف: "إذا كان لدي ذلك، كنت أتوقع أن أتلقى راتبي من الشركات فجأة يحتاجون إليها.. ولا أرى كلمة وباء مذكورة.. الآن في بعض الحالات، هو كذلك.إنه استبعاد ولكن في كثير من الحالات لا أرى مرجعًا ولا يريدون الدفع، أود أن أرى شركات التأمين تدفع إذا كانت بحاجة إلى الدفع، إذا كان ذلك عادلاً".

 

وأضاف ترامب: "لديك أشخاص لم يطلبوا أبدًا التأمين ضد انقطاع الأعمال (المدفوعات) وكانوا يدفعون الكثير من المال لسنوات عديدة للحصول على امتياز الحصول عليه وبعد ذلك عندما يحتاجون إليه أخيرًا ، فإن شركات التامين تقول "لن نعطيها" لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث ".

 

وقال الرئيس أيضا، إن إدارته اقترحت بالفعل على شركات بطاقات الائتمان أن تخفض رسومها.

 


الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة