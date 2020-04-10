ترامب فى مؤتمر كورونا: أصبحت صديقا لبعض حكام الولايات الديمقراطيين

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال جلسة الإحاطة اليومية فى البيت الأبيض، إنه يخطط لأن يتضمن مجلسه الجديد حكام الولايات للنظر فى موعد إعادة فتح الأعمال، مضيفا أن ذلك يشمل الديمقراطيين، وذكر أسماء عدد من الحكام الذين يتعاون معهم، حيث قال إنه أنهى مكالمة هاتفية مع كومو، كما ذكر فيل ميرفى حاكم ولاية نيو جيرسى.

وتحدث ترامب قائلا: "لقد أصبحت بالفعل صديقًا لبعض الحكام الديمقراطيين الذين لم أكن لأعرفهم، حاكم مورفى من ولاية نيو جيرسى رجل ليبرالى للغاية، أنا لست وجافين نيوسم سنناضل لذكر كيف يختلف هو ونيوسم حول مراقبة الحدود والسيارات ولكن أعتقد أنه كان صديقًا نوعًا ما لفترة طويلة".

واضاف ترامب، "أود أن يكون لدى بعض حكام الولايات الممثلين فى المجلس حتى الآن، قال الجميع نعم.. أعتقد أن الجميع يودون الانضمام إلى هذا المجلس إنه مجلس مهم للغاية".

وقال إنه سيحضر احتفال عيد الفصح عبر الفيديو كونفرنس، مضيفا: "سأكون مع القس روبرت جيفريس فى عيد الفصح مما يعنى أننى سأكون معه يشاهد على جهاز الكمبيوتر".