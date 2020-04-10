ترامب فى مؤتمر عبر الهاتف مع بوتين والملك سلمان بعد تخفيض إنتاج النفط

رويترز

قال مساعد بالبيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعقد حاليا مؤتمرا عبر الهاتف مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، قد قال، الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بالتقارير عن اتفاق أوبك وحلفائها من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميا.

وقال "هذه التعهدات ستبعث بإشارة مهمة بأن جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط ستتجاوب بشكل منظم مع حقائق السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا،" مضيفا أن وزير الطاقة دان برويليت سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين غدا الجمعة لبحث خطوات من أجل استعادة استقرار السوق.