اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب عن اتفاق أوبك+ الأخير: الولايات المتحدة رقم واحد فى مجال الطاقة

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:53 م
ترامب عن اتفاق أوبك+ الأخير: الولايات المتحدة رقم واحد فى مجال الطاقة ترامب
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة هى المصنع الأول فى العالم للنفط، مضيفا أن الأوبك اتفقت على أنه يجب التوصل إلى حل للتخلص من الإنتاج الزائد والكميات الكبيرة للنفط الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الجميع وافق فيما عدا المكسيك.

 

وأوضح ترامب، أن الرئيس المكسيكى كان له آراء وتأثيرات سياسية إلى جانب قضية النفطـ، مشيرا إلى أن المكسيك ستخفض إنتاجها بنسبة أقل من غيرها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى.

 

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة تمتلك العديد من مصادر وأنواع الطاقة من ضمنها الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه يريد الحفاظ على تصدر البلاد فى هذا المجال.

 

يذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال سابقا إن قرار خفض إنتاج النفط في البلاد بمقدار 100 ألف برميل في اليوم بدلاً من 350 ألف المقترحة كجزء من صفقة "أوبك +" الجديدة تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد من جانبه بخفض الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل.

 

وأضاف  لوبيز أوبرادور في تصريح صحفي: "تحدثت مع الرئيس ترامب، ووافقنا على خفض الإنتاج (في المكسيك) بمقدار 100 ألف برميل يوميًا. ووعدت الولايات المتحدة بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميًا لمساعدة المكسيك".

 


الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

وباء كورونا

المكسيك

اوبك

اتفاق اوبك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد قرار لجنة التسعير

تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد قرار لجنة التسعير

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة