ترامب عن اتفاق أوبك+ الأخير: الولايات المتحدة رقم واحد فى مجال الطاقة

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة هى المصنع الأول فى العالم للنفط، مضيفا أن الأوبك اتفقت على أنه يجب التوصل إلى حل للتخلص من الإنتاج الزائد والكميات الكبيرة للنفط الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الجميع وافق فيما عدا المكسيك.

وأوضح ترامب، أن الرئيس المكسيكى كان له آراء وتأثيرات سياسية إلى جانب قضية النفطـ، مشيرا إلى أن المكسيك ستخفض إنتاجها بنسبة أقل من غيرها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة تمتلك العديد من مصادر وأنواع الطاقة من ضمنها الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه يريد الحفاظ على تصدر البلاد فى هذا المجال.

يذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال سابقا إن قرار خفض إنتاج النفط في البلاد بمقدار 100 ألف برميل في اليوم بدلاً من 350 ألف المقترحة كجزء من صفقة "أوبك +" الجديدة تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد من جانبه بخفض الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل.

وأضاف لوبيز أوبرادور في تصريح صحفي: "تحدثت مع الرئيس ترامب، ووافقنا على خفض الإنتاج (في المكسيك) بمقدار 100 ألف برميل يوميًا. ووعدت الولايات المتحدة بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميًا لمساعدة المكسيك".