ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

كتبت: نهال طارق

وجه إلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سؤالا خلال مؤتمر كورونا اليومى من أحد المراسلين، ما إن كان على الأمريكيين الاختيار بين الحفاظ على صحتهم والذهاب للعمل، أجاب ترامب قائلا: إن من المقرر حدوث الاختيارين حيث سيعود الناس للذهاب إلى العمل والحفاظ على صحتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضح خلال المؤتمر، أنه بحلول الأول من مايو إذ نصحه أعضاء فريق التعامل مع أزمة كورونا والخبراء فى المجال الصحى أنه من الضرورة أن تستمر البلاد فى الإغلاق خوفا من انتشار الفيروس أكثر فأنه سيستمع لهم.

وطبقا لإحصاء رويترز، تمثل أعداد الوفيات فى الولايات المتحدة ثانى أعلى حصيلة فى العالم، وبلغت حالات الإصابة فى الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا اليوم الجمعة، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 1.5 مليون شخص فى حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.

ومع استعداد الكثير من الأمريكيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتونى فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة من أن من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".