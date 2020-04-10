تايلاند تسجل 50 إصابة جديدة وحالة وفاة بكوفيد-19

رويترز

أبلغت تايلاند اليوم الجمعة عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عاما جراء الفيروس، وذكر تاوسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة أزمة كوفيد-19 أن من بين الحالات الجديدة هناك 27 حالة مرتبطة بحالات سابقة فيما كانت ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

ومنذ تفشى المرض فى يناير، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة فى حين تعافى 1013 مريضا وعادوا إلى منازلهم.

وأعلنت هيئة الطيران المدني التايلندية، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".



وبعدما أعلنت في وقت سابق اعتزامها إعادة حركة الطيران القادم إليها الليلة، قالت الهيئة إنها قررت تمديد حظر طيران الركاب القادم إلى المملكة حتى الساعة 11:59 من ليل الأربعاء 12 أبريل الجاري، حسب ما أفادت صحيفة "ذا نيشن" التايلندية عبر موقعها الإلكتروني.