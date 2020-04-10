بيطرى بالغربية: توفير جميع الأدوية والتحصينات بجميع الإدارات

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، إنه تم توفير جميع تحصينات الحمي القلاعي وإنفلونزا الطيور من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتم توزيعها علي الإدارات التابعة لنا بجميع مراكز المحافظة طبقا للحصر الموجود .

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع التحصينات للطيور والحيوانات وكذلك الأدوية متوافرة حاليا بالإدارات الثمانية، وذاك استعدادا لحملة التحصين ضد الحمي القلاعية والتي سنبلغ بها من قبل الهيئة، كما يتم التعاقد لشراء الأدوية اللازمة للحيوانات والطيور بمبلغ 900 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار إلي أن المديرية قامت بش حملات بجميع مراكز المحافظة من خلال حملة مواجهة فيروس كورونا، قامت من خلالها بتحرير 102 محضر مخالفات أغذية غير صالحة للاستخدام ، ولحوم فاسدة وذبح خارج المجزر وذاك من يوم 3/15 حتى الآن.

وكان أطباء مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، قد شنوا حملة مكبرة على الأسواق بمشاركة مديريتى الصحة والتموين، تمكنوا من خلالها من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والتى لا تصلح للاستخدام وكميات من الأختام المزورة.

وفى سياق متصل تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الشناوى نجم مراقب عام يالأغذية بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع الإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة من ضبط طن ونصف رنجة داخل غير مرخص بقرية بمركز المحلة، وذلك للاشتباه فى عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية خلال فترة الحظر لمواجهة خطر فيروس كورونا.