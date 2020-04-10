بيسكوف: بوتين يشيد بوثيقة أوبك + ويؤكد أنها حل وسط قبلته 22 دولة

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قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين أشاد بوثيقة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط، والتى كانت حلا وسطا فى 22 دولة من أصل 23 دولة.

وأضاف بيسكوف، "يقيم الرئيس بوتين بشكل إيجابى للغاية الوثيقة المتفق عليها، وكانت هذه الوثيقة تسوية من 22 دولة كانت قادرة على الاتفاق على خفض إنتاج النفط"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع "لا يوجد خاسرون.. لا يوجد سوى الرابحين من هذا القرار. علاوة على ذلك ، فإن البلدان المنتجة للنفط والبلدان المستهلكة للنفط والاقتصاد العالمى ككل، والتى كان من الممكن أن تغرق فى حالة من الفوضى، تستفيد من هذا القرار".

وأشار إلى أن الرئاسة الروسية (الكرملين)، لا تعتبر رفض روسيا زيادة تقليص الإنتاج فى إطار "أوبك+" فى شهر مارس خطأً، وأن روسيا تتعاون باتساق من أجل استقرار السوق.

وقال بيسكوف، فى إجابة على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر الموقف الروسى بشأن الصفقة خطأً: "إطلاقا.. روسيا تحتفظ بموقف يهدف إلى تطوير التعاون الدولى والتعاون بين الدول المنتجة للنفط لتحقيق الاستقرار فى السوق ، وخاصة فى مثل هذه اللحظات الصعبة التى لم يسبق لها مثيل".