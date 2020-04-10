اليوم السابع
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بومبيو يرحب بوقف إطلاق النار باليمن ويدعو الحوثيين للدخول فى محادثات سلام

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:23 م
بومبيو يرحب بوقف إطلاق النار باليمن ويدعو الحوثيين للدخول فى محادثات سلام وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
إيمان حنا

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رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنه التحالف العربى الداعم لشرعية اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة لدعوات المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث للدخول فى محادثات عاجلة لإإيجاد حلول سياسية لأزمة اليمن. وفق العربية.

 

 

وحثت واشنطن الحوثيين على التجاوب مع وقف إطلاق النار فى اليمن والذى دخل حيز التنفيذ اليوم ولمدة أسبوعين، قابلة للتمديد بحسب قرار قيادة التحالف العربى فى اليمن والذى أعلنه النتحدث الرسمى لقوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى، وفق العربية.

 

ومن جانبه، قال المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث: "نأمل فى عقد اجتماع افتراضى بين الأطراف اليمنية فى أقرب وقت".

 

ولاقى إعلان قيادة التحالف العربى باليمن وقف إطلاق النار مدة أسبوعين قابلة للتمديد ترحيبًا إقليميًا ودوليًا، واصفين القرار أنه فرصة لسلام شامل باليمن لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن، وسط توقعات بأن يتبع هذه الهدنة محادثات بين الحكومة اليمينة والتحالف والحوثيين خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى المبعوث الأممى باليمن لعقد محادثات عبر الفيديوكونفرنس بين أطراف النزاع خلال فترة الهدنة باليمن.

 

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، فى سياق ترحيبه بقرار قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك بالنسبة لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم لحساسية المرحلة التي يمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام"، وفق العربية.

 


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