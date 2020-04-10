اليوم السابع
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بوتين يعلن استمرار الاتصالات بين أمريكا وروسيا بخصوص فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:58 م
بوتين يعلن استمرار الاتصالات بين أمريكا وروسيا بخصوص فيروس كورونا بوتين وترامب
وكالات

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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بخصوص فيروس كورونا.

 

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وفى الوقت الحالى، وعبر أوروبا، فإن وقت التضاعف هو ثلاثة أو أربعة أيام، وهو معدل سريع للغاية.

وتابعت فان كيروكوف قائلة أنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بوتين

امريكا

روسيا

كورونا

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