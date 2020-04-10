اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 م
خالد صلاح
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بكين تحث واشنطن على توفير بيئة غير تمييزية لشركاتها

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:40 م
بكين تحث واشنطن على توفير بيئة غير تمييزية لشركاتها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان
أ ش أ

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حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، على التوقف عما وصفته بـ"تسييس" الأنشطة الاقتصادية العادية للشركات الصينية، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وغير تمييزية لهذه الشركات للعمل هناك، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقًا على دعوة وزارة العدل الأمريكية وخمس وكالات فيدرالية لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إلى إلغاء تفويض شركة (تشاينا تليكوم) بتقديم خدمات اتصالات دولية فى الولايات المتحدة، لمخاطر مرتبطة بالأمن القومي.
 
وقال جيان، "إن الشركات الصينية تلتزم دائما بالقوانين المحلية فى الأسواق التى تعمل بها" ، داعيا الولايات المتحدة إلى احترام مباديء اقتصاد السوق وتوفير بيئة استثمارية عادلة غير تمييزية لها هناك.
 
وأضاف " إن الولايات المتحدة ترفض دخول الشركات الصينية إلى السوق تحت مسمى (الأمن القومي) ، وتقوم بتسييس الأنشطة التجارية الطبيعية، وأن الصين تعارض بشدة مثل هذه الإجراءات". 
 
وتابع "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة ضغوط غير معقولة على الشركات الصينية، وتوفير بيئة استثمارية غير تمييزية وعادلة لها فى البلاد".
 

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