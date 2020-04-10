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بقداسات أونلاين.. الأرمن الكاثوليك يحتفلون بالجمعة العظيمة والعيد الأحد

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:39 م
بقداسات أونلاين.. الأرمن الكاثوليك يحتفلون بالجمعة العظيمة والعيد الأحد المطران كريكور كوسا
سارة علام

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احتفلت الكنائس التى تتبع التقويم الغربي اليوم، الجمعة، بالجمعة العظيمة المعروفة أيضًا باسم جمعة الصلبوت، وذلك من خلال صلوات تبث على صفحات الكنائس أونلاين، التزامًا بقرار غلق الكنائس منعا للتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

 

من جانبه، أكد المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، أن الكنيسة احتفلت بيوم الجمعة العظيمة من خلال قداس أونلاين تم بثه لجميع الرعايا وذلك حفاظا على صحتهم خوفا من انتشار عدوى كورونا على أن يتم الاحتفال بالعيد الأحد المقبل.

 

الجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي. من الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

 

الأساس الاحتفالي لهذه المناسبة يرجع إلى الأناجيل إذ واستنادًا إلى إنجيل يوحنا 19: 42، فإن صلب يسوع تم على الأرجح يوم الجمعة، وقد فصلّت الأناجيل أخبار وتفاصيل القبض على يسوع ومحاكمته وتعذيبه وصلبه ومن ثم موته ودفنه التي تستذكر في هذا اليوم. الأرجح أن الجمعة العظيمة كحدث تاريخي حدث في 3 أبريل 33 استنادًا إلى فصح اليهود - الذي صلب فيه يسوع حسب الإنجيل - من جهة، وحادثة إظلام السماء التي أشار إليها الإنجيل أيضًا من جهة ثانية ومجموعة أبحاث ودراسات متعددة أجريت في هذا الصدد. وتعتبر المناسبة يوم صوم إلزامي للمسيحيين، واللون التقليدي للإشارة إليها هو الأسود أو الأرجواني في التقليد السرياني والقبطي أو الأحمر في التقليد اللاتيني الروماني.

 


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