بعد إلغاء القداس.. الملكة إليزابيث ترسل تبرعات "خميس العهد" بالبريد

كتب محمد رضا

أرسلت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تبرعات بالبريد إلى 188 مسناً بمناسبة خميس العهد (خميس الأسرار)، بعد إلغاء القداس الملكى للعام الجارى، وسط شبه الإغلاق المفروض فى البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال قصر باكنجهام، إن الملكة التى بلغت عامها الـ94 هذا الشهر، أرسلت عملات نقدية تذكارية موضوعة فى أكياس نقود خاصة لـ94 رجلاً ومثلهم من النساء، ما يعكس عمرها، وفى الظروف الطبيعية كانت الملكة تسلم بنفسها أكياس النقود فى قداس سنوى بمناسبة خميس العهد الملكى.

وذكر القصر أن الحاصلين على نقود خميس الأسرار عادة ما يكونون فى السبعين من العمر على الأقل، ويتم ترشحيهم من جانب كنائسهم المحلية على ضوء إسهاماتهم الرائعة فى كنيستهم المحلية والحياة المجتمعية، وأضاف: "احتفالاً بهذه المناسبة العام الجاري، جرى إرسال خطاب من الملكة إلى جانب هدية خميس الأسرار المؤلفة من أكياس النقود والعملات النقدية إلى كل الـ 188 شخصاً للسماح لهم بالاحتفال بالمناسبة من منازلهم"، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية

وأشار القصر إلى أن أكبر حاصل على هذه التذكارات هو توماس بروك الذى يبلغ 101 عام وهو قارع أجراس وبدأ هذه الهواية قبل 94 عاماً، وخميس العهد أو خميس الأسرار هو عيد مسيحى يسبق عيد القيامة (الفصح)؛ وهو ذكرى "العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه"، وفق العقيدة المسيحية.

يشار إلى أن الملكة اليزابيث الثانية، كانت قد بعثت، الثلاثاء، برسالة تنطوى على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين فى المجال الصحى فى أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمى، وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين فى مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذى ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس"، وأضافت "نبعث أنا وعائلتى تقديرنا الدائم وأمنياتنا الطيبة".