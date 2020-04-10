اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 11:07 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا بـ 980 حالة وفاة

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:24 م
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا بـ 980 حالة وفاة رئيس الوزراء البريطانى

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 أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.


وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه وفقا لتلك الأرقام، فقد تجاوزت أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة، أعلى حصيلة يومية سجلتها إيطاليا، والتي بلغت 969 حالة في 27 مارس الماضي.

 


وقال هانكوك، في إيجازه الصحفي اليومي، إنه تم إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس على مستوى البلاد منذ الأمس، وسُجّلت 5706 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في البلاد إلى 73 ألفا و758 إصابة، فيما يقبع في المستشفيات حاليا 19 ألفا و304 أشخاص مصابين بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض.


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