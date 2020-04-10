بدء اجتماع وزراء طاقة مجموعة الـ20 برئاسة السعودية

إيمان حنا

انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع وزراء طاقة دول مجموعة العشرين ، لمناقشة القرار الذى توصلت إليه أمس الخميس الأوبك بلس بخفض الإنتاج النفطى، لإعادة ضبط أسواق النفط. وفق العربية

يعقد اجتماع اليوم عبر الفيديوكونفرنس وسيتطرق لإجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث يأتى الاجتماع بدعوة من السعودية، التى ترأس لمجموعة العشرين هذا العام. وفق بيان صحفى.

وسيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أسواق الطاقة .

ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودى، إنه يتوقع من دول مثل أميركا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وفق رويترز، أن الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.