بالأسماء.. مصرع شخصين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب على طريق محور الضبعة

مطروح - حسن مشالي

لقى شخصان من مدينة وادى النطرون مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر تعرضهما لحادث انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية، فى إحدى المناطق المتاخمة لطريق محور الضبعة، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الحمام المركزى، عقب انتقال الشرطة وإجراء المعاينات اللازمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة التى تم إخطارها ومباشرة التحقيق.

استقبل مستشفى العلمين الحمام المركزى، جثتين لكل من فتحى خير الله عبد السلام سبيته 30 سنة، ونزيه سيد عبد اللطيف بيومى 48 سنة – كلاهما من قرية الجعار بوادى النطرون فى محافظة البحيرة، وذلك إثر تعرضهما لحادث انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف، ونقلت الجثتين إلى مستشفى الحمام المركزى، فى حضور قوات من الشرطة، عقب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحرى عن ظروف وملابسات الحادث. وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى العلمين المركزى.