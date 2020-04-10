باكستان تعيد تشغيل مصانعها جزئيا دعما للصادرات

كتب محمد عبد المجيد

قررت باكستان، إعادة تشغيل بعض المصانع التى تم إغلاقها فى إطار إجراءات الغلق الاقتصادى، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، لدعم صادرات البلاد التى من المتوقع أن تشهد تراجعا بنسبة 50 بالمائة خلال الشهرين المقبلين، وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

و ذكر عبد الرزاق داوود المستشار التجارى للحكومة الباكستانية، فى تصريح له بهذا الشأن، أنه سيتم السماح للشركات المرتبطة بعقود تصدير باستئناف تشغيل مصانعها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك تشغيل العمالة الضرورية فقط والقيام بعمليات التطهير والتعقيم بانتظام.

وكانت السلطات الباكستانية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى 4 آلاف و700 حالة، وذلك بعد تسجيل 263 إصابة جديدة مؤكدة اليوم الجمعة.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس فى باكستان ارتفع إلى 68 شخصًا.

وكانت السلطات الباكستانية، قد أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة مصابى فيروس "كورونا" المستجد إلى 4 آلاف و437 شخصًا.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.