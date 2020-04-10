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انقذ حياة مريض.. التعليم العالى تدعو للتبرع لدعم المستشفيات الجامعية

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:03 م
انقذ حياة مريض.. التعليم العالى تدعو للتبرع لدعم المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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جددت وزارة التعليم التعليم والبحث العلمى دعوتها لدعم المستشفيات الجامعية والبالغ عددها 113 مستشفى جامعى على مستوى محافظة الجمهورية ، حيث دعم الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة ، للتبرع والمساهمة بالزكاة والصدقة لصالح المستشفيات الجامعية على حساب 111111.

وكانت خصصت وزارة التعليم العالى حساب رقم 111111 لصالح التبرع لتحسين الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار فى تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه تم  فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) وننتظر تبرعاتكم وصدقاتكم وزكاتكم لهذا العام.

وأوضحت الوزارة كيفية التبرع لصاح دعم المستشفيات الجامعية وذلك من خلال :-

عملاء البنك الأهلي المصري من خلال:-

1- فروع البنك الأهلي المصري.

2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).

3- الأهلي نت (Ahly Net).

عملاء البنوك الآخرى من خلال:

1- فروع البنك الأهلي المصري.

2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)

3- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).

- البيانات المطلوبة:-

 

اسم البنك: البنك الأهلي المصري.

اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

رقم الحساب: 111111

اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001).

عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).

سويفت كود: NBEGEGCXXXX

سبب التحويل: تبرع.

 

وقالت وزارة التعليم العالى ، " زكاتك و صدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة،  خالي زكاتك وصدقتك السنه دى  للمستشفيات الجامعية.

واوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك 113 مستشفي جامعى على  مستوى الجمهورية فيهم: 35 الف سرير يقدموا الخدمة إلى  21 مليون سنويا.

 وذكرت وزارة التعليم العالى ،  طيب خليني أطمنك فلوسك رايحه فين بشويه أرقام سنويا:  3 مليون حاله طوارئ بيتم استقبالها  ، 1.5 مليون عمليه جراحيه بيتم عملها  ، وعلاج 70  الف مريض سرطان ،  وإجراء 60 الف عمليه قلب  ، و30  الف جراحه عيون ، و11 الف جراحه مخ وأعصاب ، و 7000 جراحه عظام ، و 1000 عمليه زراعه قوقعه سمعيه ، و 500 عملية زراعة كبد وكلى.

 وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن كل الأرقام المذكورة وأكثر تكلف  الدولة بتصرف مبلغ كبير جدا علي المستشفيات الجامعية ولكن محتاجين مساعدتك معانا كى  نستطيع تقديم خدمه أفضل ولعدد أكبر ومن أجل ذلك   تم إنشاء  حساب تبرعات باسم المستشفيات الجامعية كلها نتمكن من خلاله تطوير  المستشفيات ورفع القدرة الإستيعابيه وشراء أجهزه وأدوية ومستلزمات نحتاجهل بشكل كبير فى الفترة الحالية .

 


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