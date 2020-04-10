اليمن يكشف تفاصيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

كتب رامى محيى الدين

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، في ساحل حضرموت، شرقي البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية.



وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، إن المصاب مواطن في العقد السادس من العمر، وتم نقله إلى أحد مراكز العزل الصحي في ساحل حضرموت، وهو يتلقى العناية والرعاية الصحية وحالته مستقرة.



وأشار الوليدي إلى أن فرق الترصد استلمت البلاغ يوم الثامن من أبريل، وقامت بالنزول لمعاينة الحالة وأخذ البيانات والعينة من المريض، وأضاف: "كانت نتائج فحص العينة إيجابية، وبهذا تعد هذه أول حالة في بلادنا".



ولفت إلى أن فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة في ساحل حضرموت قامت بالإجراءات اللازمة مع المخالطين للمريض وأسرته، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل ما يزيد عن 120 اشتباها، منها 94 حالة اشتباه في مناطق سيطرة الميليشيات، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن النتائج سلبية.



وأضاف أنه تم فحص 25 حالة أغلبهم يحملون جنسيات أجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن النتائج كانت سلبية. وأكد الوليدي فتح ما يزيد عن 37 مركز عزل تم تجهيزها بالأجهزة والمستلزمات في مختلف المحافظات.



كما تم، بحسب المسئول، توزيع 60 جهاز تنفس اصطناعي على المحافظات المحررة، ووحدات بيولوجية جزيئية في عدد من المحافظات وتزويدها بالمحاليل المخبرية.



وأضاف أنه سيتم افتتاح وحدات أخرى خلال الأيام القادمة في كل من سيئون والمهرة وشبوة ومأرب وبقية المحافظات.



وطالب الوليدي منظمة الصحة العالمية وكل الشركاء بتكثيف الجهود مع وزارة الصحة والسكان في ما يتعلق بالمستلزمات، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي وكافة المستلزمات لمجابهة فيروس كوفيد-19.