اليوم السابع
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اليمن يعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:09 ص
اليمن يعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
رويترز

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قالت اللجنة العليا للطوارئ فى اليمن فى تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن اليمن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى محافظة حضرموت.

وأضافت اللجنة دون الخوض فى تفاصيل أن المريض فى حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".

 
وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.
 
وأكد أنه في الـ 100 يوم الأخيرة، أظهر لنا فيروس كورونا  COVID-19 الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالدول الغنية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى الدمار الذي يمكن أن يلحقه في البلدان الفقيرة والأكثر هشاش،. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية لإعلاننا حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي في يناير، هو أن البلدان والمجتمعات وخاصة تلك التي لديها أنظمة صحية ضعيفة سيكون لديها الوقت للاستعداد، مضيفا أنه بدون المساعدة والعمل الآن، يمكن أن تعاني البلدان الفقيرة والمجتمعات الضعيفة، من دمار هائل، إن أعداد الإصابات في أفريقيا صغيرة نسبيًا الآن، لكنها تزداد بسرعة.
 
 

اليمن

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى اليمن

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