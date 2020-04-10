الهند تسجل 33 وفاة و 678 إصابة جديدة بكورونا

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت الصحه الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 199 وفاة، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

و ذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 6412 حالة ، فيما تماثل 473 مريضا للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد أعلن يوم أمس الخميس، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف مودي، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هندو) الهندية، أن الشراكة بين الهند وأمريكا أقوى من أى وقت مضى.

من جهته، قال ترامب إن مساعدة الهند فى الأوقات الاستثنائية "لن تُنسى"، مشيدًا بقيادة الهند القوية فى مساعدة البشرية فى الحرب على كورونا.

ووافقت الهند، أكبر دولة منتجة لعقار هيدروكسى كلوروكين، على رفع الحظر المفروض على صادرات الأدوية إلى أمريكا عقب اتصال هاتفى أجراه ترامب مع مودى الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الصحة الهندية، أعلنت أمس الخميس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد بلغت 5734، وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أنه تم تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، وبحسب الصحيفة، تماثل 473 شخصًا للشفاء حتى الآن وتوفى 166 آخرين.