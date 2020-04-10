الهلال الأحمر بالغردقة يطلق مبادرة "كلنا واحد" للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

وناشدت جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع البحر الأحمر، فى بيان لها، جميع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود المبذولة في مجال المساعدات الانسانية التي تقدم للأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية بالمحافظة من اجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودعت الجمعيات للانضمام للمبادرة التي تنطلق تحت مسمي "كلنا واحد من أجلك".

وذكرت الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة أهداف المبادرة والتي أهمها وضع خطة مشتركة لتقديم المساعدات الاجتماعية للاسر المتضررة، وتقديم الدعم النفسي والمالي للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة حالات العزل المنزلي من حيث متطلباتهم أو تطور الحالة المرضية والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي، صرف أعانات للأسر المتضررة عينية او مالية"، والاهتمام بالاطفال وكبار السن في حاله وجود العائل بالعزل، كذلك نشر وسائل التوعية الخاصة بالمرض وطرق الوقاية طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ولقيام باعمال التطهير والتعقيم للاماكن المستهدفة.

وأكد الهلال الأحمر المصرى فرع البحر الأحمر أنه حال المشاركة والانضمام للمبادرة يتم التواصل مع جمعية الهلال الاحمر المصري فرع البحر الأحمر من خلال خالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر.