اليوم السابع
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الهلال الأحمر بالغردقة يطلق مبادرة "كلنا واحد" للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:09 م
الهلال الأحمر بالغردقة يطلق مبادرة "كلنا واحد" للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية شعار مبادرة كلنا واحد من أجلك
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلق الهلال الأحمر المصرى مبادرة لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية المبذولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، والتى تعانى بعد أزمة فيروس كورونا، وكذلك فى إطار توحيد الجهود المجتمعية المبذولة فى إجراءات الوقاية لمحاربة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات الدولة باهمية دور الجمعيات الأهلية.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع البحر الأحمر، فى بيان لها، جميع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود المبذولة في مجال المساعدات الانسانية التي تقدم للأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية بالمحافظة من اجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودعت الجمعيات للانضمام للمبادرة التي تنطلق تحت مسمي "كلنا واحد من أجلك".
 
وذكرت الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة أهداف المبادرة والتي أهمها وضع خطة مشتركة لتقديم المساعدات الاجتماعية للاسر المتضررة، وتقديم الدعم النفسي والمالي للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة حالات العزل المنزلي من حيث متطلباتهم أو تطور الحالة المرضية والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي، صرف أعانات للأسر المتضررة عينية او مالية"، والاهتمام بالاطفال وكبار السن في حاله وجود العائل بالعزل، كذلك نشر وسائل التوعية الخاصة بالمرض وطرق الوقاية طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ولقيام باعمال التطهير والتعقيم للاماكن المستهدفة.
 
وأكد الهلال الأحمر المصرى فرع البحر الأحمر أنه حال المشاركة والانضمام للمبادرة يتم التواصل مع جمعية الهلال الاحمر المصري فرع البحر الأحمر من خلال خالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر.
 
كان أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بمدينة الغردقة، أنه استكمالاً للدور التوعوى الذى يقوم به الهلال الأحمر، وعلى هامش البرنامج التدريبى" صحة وسلامة"، انطلقت حملة التوعية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمدينة الغردقة. 
 
من جانبه، قال أيمن بربرى المنسق العام للبرنامج التدريبي، أن حملة التوعية تستهدف مركز رعاية الأحداث التابعة لجمعية الدفاع الاجتماعي، وذلك بهدف توعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

 


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الغردقة

الجمعيات الأهلية

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