النمسا تعيد 7500 مواطن من 29 دولة تقطعت بهم السبل جراء جائحة "كورونا"

فيينا أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أنها تمكنت من إعادة 7 آلاف و500 مواطن إلى البلاد من خلال 39 رحلة طيران، وذلك فى إطار برنامج إعادة العالقين بعد وقف رحلات الطيران جراء جائحة فيروس "كورونا".

وذكرت الخارجية ، فى بيان اليوم الجمعة ، أن الرحلة الأخيرة هبطت اليوم فى مطار فيينا تقل مواطنين عالقين فى نيوزلندا، مشيرة إلى انتهاء برنامج إعادة العالقين فى الوقت الراهن والذى بدأ منذ شهر مضى وافتتح الرحلات الطارئة برحلة لإعادة مواطنين من المغرب.

وتعهدت وزارة الخارجية ببذل قصارى الجهد لمساعدة أكبر عدد ممكن من النمساويين على العودة إلى منازلهم ، وأشارت إلى أن الرحلات الطارئة شملت 29 دولة فى 5 قارات ، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية النمساوية وشركات خاصة.