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المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ1448 حالة

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:47 م
المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ1448 حالة كورونا - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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سجلت المغرب، اليوم الجمعة، 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 1448، فيما وصل عدد الوفيات إلى 107 بعد تسجيل 10 وفيات أخرى.

 

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.

 

فى سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب، ضبط 22 ألفا و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ، وفى بيان نشره موقع "هسبريس" المحلي، قالت المديرية إنه فى تحليل نوعى لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت فى عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.

 

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