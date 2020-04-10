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المغرب: ضبط أكثر من 22 ألف مواطن يخالفون إجراءات الطوارئ

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:29 م
المغرب: ضبط أكثر من 22 ألف مواطن يخالفون إجراءات الطوارئ الشرطة المغربية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب، ضبط 22 ألفا و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ، وفى بيان نشره موقع "هسبريس" المحلي، قالت المديرية إنه فى تحليل نوعى لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت فى عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، سجل المغرب، اليوم الجمعة، 57 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع عدد الإصابات إلى 1431 حالة، بحسب ما نشرته صحيفة "هيسبرس" المغربية.
 
وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114 بفضل 5 حالات جديدة، ووصل أعداد الوفيات بسبب كورونا إلى 105 حالات، بعد وفاة 8 حالات جديدة.
 
وأشارت الصحة، فى بيان، لها أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبرى سلبي، وصل إلى 5423 حالة.
 
وطالبت الوزارة المواطنين "بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".
 

المغرب

الامن المغربى

كورونا

فيروس كورونا

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