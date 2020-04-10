اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب تُعمم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:51 ص
المغرب تُعمم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا كورونا
أ ش أ

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قررت وزارة الصحة المغربية تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

جاءت هذه التوجيهات فى دورية بعثتها الوزارة إلى مدراء المديريات للصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ورئيس المجلس الوطنى للأطباء .


وقالت الوزارة فى الدورية إن القرار جرى اتخاذه بناءً على توصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية التابعة للبرنامج الوطنى للوقاية ومراقبة الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة .


ويتوجب على المستشفيات المعنية مباشرة العلاج ، وفق البروتوكول المفصل فى الدورية رقم 023 بتاريخ 24 مارس الخاصة باستعمال الكلوروكين، لدى كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا دون انتظار نتائج التحليل المخبري، على أن يتم توقيف العلاج إذا كانت النتيجة سلبية، أى ثبوت عدم إصابتها بكوفيد 19.

وكانت السلطات الصحية بالمغرب قبل هذه الدورية تعتمد هذا العلاج فقط بالنسبة للذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ارتفاع أرقام المصابين والوفيات جعل عددا من الأطباء يدعون إلى توسيع الكلوروكين ما أمكن.


يأتى هذا فى وقت وصلت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى المغرب 1374 حالة إلى حدود مساء أمس الخميس؛ فيما تواصل حالات الوفاة والشفاء ارتفاعاً بشكل متقارب بتجاوز سقف 90 لكل منهما.


وباستثناء التأثير على دقات القلب، فإن علاج الكلوروكين ليست لديه أى أعراض جانبية أخرى كثيرة، فهو يستعمل اليوم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد فى عدد من دول العالم، بعدما كان مخصصاً للملاريا والتهاب المفاصل وأمراض مناعية أخرى.


كورونا

فيروس كورونا

المغرب

الكلوروكين

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