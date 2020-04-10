المجر تعلن عن 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتكون أكبر زيادة يومية بالبلاد

رويترز

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المجر زادت بواقع 210 إصابات إلى 1190، وهذه أكبر زيادة يومية فى الإصابات منذ ظهر الفيروس فى المجر.

واعتمد برلمان المجر، قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 400 إصابة مؤكدة بالفيروس مع 13 وفاة.

وبعد إعلان حالة الطوارىء في 11 مارس، يعطي القانون الجديد اوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة الى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء، ويزيل القانون البند الحالي الذي يتطلب موافقة النواب على أي تمديد لمدة المراسيم.

قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "مشروع القانون سيمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم، وتفادي الرجوع للبرلمان، دون موعد محدد للتوقف"

وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة أسوشييتد برس إن "الإجراءات الاستثنائية" والتي تسمح لحكومة أوربان بعدم الرجوع إلى البرلمان تعتبر ضرورية لمحاربة جائحة كوفيد 19" .