المائدة الرمضانية عامرة فى شهر رمضان على موجات إذاعة جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن الإذاعي أسامة عفيفي مدير عام إذاعة جنوب سيناء، أن المائدة الرمضانية بإذاعة جنوب سيناء عامرة في الشهر المبارك بباقة متنوعة من البرامج التي بلغت 13 برنامجًا بعد إقرارها من منال هيكل رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية واعتمادها من الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال الإذاعى أسامة عفيفى، إن راديو جنوب سيناء حريص على أن تواكب برامج شهر رمضان المبارك روحانيات الشهر الكريم وتلبي رغبات المستمعين وتطلعاتهم وتفسح المجال لتقديم خدمات متنوعة لأبناء محافظة جنوب سيناء في كل المدن والوديان والربوع.

وأضاف مدير عام إذاعة اليوم أن خريطة البرامجية لإذاعة جنوب سيناء في شهر رمضان هي كالاتى برنامج "لأني أنثى" وهو برنامج حواري لمدة 10 دقائق ودوريته 15 حلقة ويتضمن طرحا للمشكلات التي تتعرض لها الأنثى نتيجة لبعض المعتقدات الخاطئة في المجتمع ووجهة نظر الفتيات والسيدات، وبرنامج "ضيف على الفطار" وهو برنامج حواري يتضمن حوارًا من نجوم المجتمع من الشخصيات العامة في المجالات المختلفة حول مكانة سيناء وأهلها وأنهمك في بؤرة الاهتمام ليس من القيادة فحسب جميع قيادات المجتمع وأهمية ابراز الدور البطولي لأهل سيناء في الأعمال الدرامية.

وأشار مدير إذاعة بجنوب سيناء إلى أن الخريطة تضم أيضًا برنامج "مندي وفراشيح" وهو برنامج يومي حواري لمدة 5 دقائق يتضمن لقاءات مع السيدات البدويات حول أهم الأكلات السيناوية التي تعتمد على خيرات الطبيعة في حياة الصحراء والمتوارثة عبر الأجيال، وبرنامج " مقعد ومسند" لمدة 10 دقائق وهو برنامج حواري أسبوعي، يتضمن لقاءات مع أبناء ومشايخ وعواقل البادية وبرنامج (النص الحلو) يتضمن لقاءات مع الشخصيات العامة في المجتمع ونجوم المجتمع والحديث عن دور المرأة كزوجة وأم وأخت وابنه في حياتهم وبرنامج (إشارة مرور) وبرنامج خليك متفائل) وبرنامج (سر الصنعة) ويتضمن الحديث مع أصحاب المهن الرمضانية المختلفة وسر نجاح بعض المؤكلات والمشروبات التي تميز شهر رمضان عن باقي الشهور.

وتابع أن برنامج (صوموا تصحوا) يتضمن لقاءات مع الأطباء والمتخصصين حول الفوائد الصحية من الصيام وبرنامج بشراك يا صائم ويتضمن لقاءات مع رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف حول فضائل شهر رمضان وما يناله الصائم من جوائز دنيوية وأخروية وبرنامج ( ليالي رمضان ) وبرنامج ( تلاوات نادرة) وأخيرا برنامج خواطر الشيخ الشعراوي ويتضمن أحاديث مسجلة لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية.