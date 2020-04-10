الكويت تقر عقوبة الحبس 15 عاما على مطلقى الشائعات حول كورونا

كتب محمد جمال

أكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة اشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الحبس لمدة تصل الى 15 عاما، وقال المحامى العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج – فى تصريح صحفى لوسائل إعلام كويتية "إن عقوبة الحبس تطبق على من قام باشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس أو نقلها لها عبر تطبيق "الواتس آب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".



وأشار الدعيج إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمد نقل العدوى، والتى صدر تشديدا فى العقوبة المطبقة عليها مؤخرا، لم تقع فى الكويت حتى الآن.

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي أن الولايات المتحدة ستزود الكويت بتكنولوجيا جديدة للرعاية الصحية، يتم تطويرها في الولايات المتحدة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت رومانوسكي - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - أنها بحثت مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنطقة، وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الكويت تعد شريكا قويا للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بتقليل ووقف انتشار الفيروس فيها، كما نقدر للغاية الصداقة الفريدة التي نتمتع بها مع الحكومة الكويتية، والتي تسمح لنا بإجراء هذه المحادثات المتكررة والمفتوحة.

وأعرب عن تطلعها إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية بشأن القضايا التي تهم البلدين الصديقين خلال فترة وجودها كسفيرة لبلادها، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية تقوم بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بشأن رفاهية المواطنين الأمريكيين في الكويت، والمواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة.