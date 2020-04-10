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الكويت تدعو متعافى كورونا للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما فى العلاج

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:02 م
الكويت تدعو متعافى كورونا للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما فى العلاج الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الكويتية
إيمان حنا

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طلبت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، من المتعافين من كورونا التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى هذا الفيروس. وفق كونا.
 
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 993، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.
 
وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".
 
وكان بنك الدم الكويتي قد أعلن يوم الأربعاء الماضى بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.
 
وثبتت فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل "إيبولا" و"سارس".
 
ووافقت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير على إجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.
 
كما قام فريقان من الأطباء العاملين في مستشفيات منفصلة في الصين بإعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة لـ15 مريضا يعانون من أعراض شديدة، وظهر تحسن مذهل لدى العديد منهم.

الكويت

كورونا

وباء كورونا

اصابات كورونا

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