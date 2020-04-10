القوى العاملة: التفتيش على 2031 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 2031 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 222 منشأة، والجيزة 178 منشأة، والبحيرة 141 منشأة، والدقهلية 125 منشأة ، وسوهاج 124 منشأة ، والإسكندرية 123 منشأة ، والقليوبية 120 منشأة ، وجنوب سيناء 115 منشأة ، ودمياط 107منشآت، والغربية 100 منشأة ،والمنيا 77 منشأة، وكفر السيخ 73 منشأة ، المنوفية 55 منشأة ، وباقي المحافظات أقل من 50 منشأة .

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بإعطاء إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، وأخري نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشأت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.