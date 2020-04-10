اليوم السابع
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الغرف السياحية: لم يصلنا أى دراسة لإنشاء هيئة للحج والعمرة

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:57 م
الغرف السياحية: لم يصلنا أى دراسة لإنشاء هيئة للحج والعمرة الحج أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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أكد اتحاد الغرف السياحية أنه لا صحه لما تردد عن انشاء هيئة للحج والعمرة، وقال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد أنه لم يصله أى دراسة تخص هذا الأمر، كما أكد على دعم الاتحاد لغرفة شركات السياحة فى اتحاذ أى قرار لحماية مقدرات ومكتسبات شركات السياحة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثلاثين بالاتحاد والتى حضرها حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، ووحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد، وناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

وطالبت اللجنة بالاسراع فى إنهاء قانون بوابة العمرة المصرية وإقراره بمجلس الشعب والجهات الرسمية.

وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن مجلس الإدارة يؤمن إيمانا راسخا أن أى مقترحات أو مشروعات لتطوير وتعديل منظومة الحج والعمرة المعمول بها يجب أن تكون نابعة من خلال حوار مجتمعي لأعضاء الجمعية العمومية وعرضها ومناقشتها من كافة جوانبها.

وأكد الشاعر على حرصه على مصلحة الشركات على عدم إلحاق أي ضرر بمصالح الشركات، وأوضح أنه يتم العمل على آليه سيتم الإعلان عنها قريبا لدعم شركات السياحة، مؤكدا أن لجنة الثلاثين طالبت بالإسراع في إنهاء قانون البوابة المصرية وإقراره بمجلس النواب والجهات الرسمية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لم يتلق أي دراسات بشأن هيئة للحج والعمرة، وأن الاتحاد يقف مع الشركات لحماية مكتسباتها، وأكد المجلس أنه سيعمل على سرعة إنهاء إجراءات المتعلقة بقانون الحج والعمرة.

يذكر أن غرفة شركات السياحة، أعلنت رفضها لمقترح إنشاء هيئة مستقلة للحج والعمرة، خاصة أنها ستقضي على عمل شركات السياحة. وأوضحت أنه عقب انتهاء موسم أعمال السياحة الدينية الماضي وردت بعض التوصيات بشأن تنظيم أعمال الحج ونظرا لعدم صلاحيتها تولي مجلس الإدارة الاتصال بكافة الجهات المعنية لتوضيح ذلك، والتأكيد على الإبقاء على منظومة العمل المعمول بها ممثلة فى وزارة السياحة كمراقب للأداء وشركات السياحة كمنظم للرحلات.


الغرف السياحية

الحج

اخبار مصر

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