اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 03:32 م
خالد صلاح
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العاهل الإسبانى يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:33 م
العاهل الإسبانى يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا العاهل الإسبانى فيليبى السادس
أ ش أ

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أجرى العاهل الإسبانى فيليبى السادس، اليوم الجمعة، اتصالاً مع العاهل المغربى الملك محمد السادس حول الأزمة الصحية فى العالم الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19، وأوضح القصر الإسباني، فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، أن الاتصال الهاتفى الذى أجراه العاهل الإسبانى مع الملك محمد السادس تناول مسألة التضامن الدولى لمواجهة وباء كورونا المستجد.
 
وكان الملك محمد السادس والعاهل الإسبانى فيليبى السادس، أجريا مشاورات بتاريخ 12 مارس الماضى، بخصوص قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا، وذلك فى أعقاب المبادلات التى جرت بين رئيسى الحكومتين ووزراء الداخلية والشئون الخارجية بالبلدين.
 
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة الإسبانية سجلت انخفاض عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد ،اليوم الجمعة، بـ 605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.
 

اسبانيا

المغرب

العاهل الاسبانى

الملك محمد السادس

كورونا

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