العاملين بالنظافة يطالبون وزارة البيئة بدعمهم بالكمامات لحمايتهم من كورونا

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، برئاسة المهندس آمين حسن النقيب العام، وشحاتة المقدس نقيب القاهرة الكبرى، بيان، لمطالبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم قطاع النظافه بالجمهورية، لحماية العاملين بها من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، من خلال توفير كمامات وقفازات ومواد التطهير، للحفاظ على العمالة، والحد من المخاطر لهم.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته اليوم، الجمعة، أن أعضاء النقابة فى حالة انعقاد مع كل اللجان النقابية على مستوى كافة المحافظات، لتذليل العقبات لأعضائها، وفى خدمه كل المواطنين، فى ظل هذه الأزمة الطارئة، موجهة الشكر للقيادة السياسية، والحكومة، لما تبذله من جهود فى إدارة أزمة كورونا، ووجهت الشكر لكل العاملين بالنظافة، وجامعي القمامة، بكل أنحاء الجمهورية، مؤكدين أنهم يمثلوا الخطوط الدفاعية الأولى، لمحاربه الفيروس، والحد من انتشار الفيروس من خلال المخلفات.

كانت وزيرة البيئة، قد أكدت إنه فى إطار جهود الوزارة لمتابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، تم عقد اجتماع موسع بين رئيس جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ورئيسي هيئتى نظافة القاهرة والجيزة للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظتين، وبحث آليات وقاية العاملين بمنظومة النظافة للحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم بطرق التعامل السليم مع المخلفات حتى لا تكون مصدر من مصادر نقل العدوى، والتطهير المستمر للمعدات.

بالإضافة إلى إيجاد أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات، وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة، وتوفير جير حى للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادى، واستخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات، واستخدام ترسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير فى حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة باسيوط، بمشاركة الشباب المتطوع.