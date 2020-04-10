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الصحة التركية: تسجيل 98 وفاة جديدة وحصيلة الضحايا تتجاوز الألف

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:13 م
الصحة التركية: تسجيل 98 وفاة جديدة وحصيلة الضحايا تتجاوز الألف محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فى تركيا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1006 حالات، و ذلك وفق ما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
 
وكان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، قد أعلن يوم أمس الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتسجيل 4056 إصابة جديدة بينما توفيت 96 حالة بما يرفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 908 حالات.
 
وأضاف قوجة على تويتر، أن العدد الإجمالى لحالات التعافى وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 فى الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن عدد الفحوص التى أجريت فى هذا الوقت بلغ 28578 وهو أعلى رقم فى بلاده حتى الآن.
 
وأشار، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى تركيا يبلغ الآن 42282.
 

تركيا

الصحه التركيه

كورونا

فيروس كورونا

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