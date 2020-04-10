اليوم السابع
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السيطرة على حريق بغرفة كهرباء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بحى جمرك الإسكندرية

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:57 م
السيطرة على حريق بغرفة كهرباء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بحى جمرك الإسكندرية غرفة كهرباء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حي الجمرك بالاسكندرية ، أنة تم السيطرة على حريق بغرفة كهرباء ، فيما واصل الحى في العمل على تلبية شكاوي الإضاءة العامة ورفع كفاءتها بنطاق الحى ، وذلك تحت اشراف نجوي امين رئيس حي الجمرك وإدارة الكهرباء بالحى وقطاع الاضاءة وسط

 

وقد تلقى حى الجمرك إبلاغ عن وجود حريق بغرفة تفتيش (كهرباء) خلف محكمه الحقانيه تم التوجه فورا للمكان وتم السيطرة على الوضع وعزل وتأمين الكابلات بالغرفة وصيانة الكابلات بها ، كما قام فريق عمل الحي بالعمل على إصلاح مفتاح رئيسى وتم صيانة اللوحة وعزل وتأمين الكابلات به إنارة المربع بالكامل ،و صيانه كشاف مطفأ وإنارته ، ربط كشاف وإنارته بشارع فؤاد ،صيانه كشاف مطفأ وإنارته بشارع الباب الأخضر أمام مسجد منير

 

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومى.

 

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء


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